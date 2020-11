Tramp najavio važnu objavu: Sve dolazi na svoje

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je na Twitteru održavanje konferencije za medije za koju je napisao da je veoma važna.

"Veoma važnu konferenciju za medije održaće danas u podne pravnici na vrlo jasnom putu ka pobjedi. Sve dolazi na svoje mjesto", objavio je Tramp.

Prije toga Tramp je na Twitteru napisao da se "izborna prevara u Detroitu odvija već godinama".

On je ranije tvrdio da su zvaničnici izbornog procesa u Detroitu u saveznoj državi Mičigen zastrašivani kako bi odobrili rezultate za koje smatraju da su lažni.

Tramp je bio kandidat republikanaca na predsjedničkim izborima koji su održani 3. novembra. Njegov protivkandidat iz redova demokrata Džo Bajden, prema izbornim projekcijama pojedinih medija proglašen je pobjednikom, ali zvanični rezultati izbora još nisu objavljeni, prenosi Sputnjik.

Important News Conference today by lawyers on a very clear and viable path to victory. Pieces are very nicely falling into place. RNC at 12:00 P.M.