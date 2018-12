Trump nakon Iraka nenajavljeno u posjeti vojnicima u Njemačkoj

BERLIN - Američki predsjednik Donald Tramp posjetio je američke trupe u vojnoj bazi u Njemačkoj nakon što je nenajavljeno obišao i američke vojnike stacionirane u Iraku. To je bila njegova prva predsjednička posjeta vojnicima u ratnim zonama.

Trump je pozirao za selfije i rukovao se s desetinama vojnika u vazdušnoj vojnoj bazi Ramstein u Njemačkoj danas, pri povratku iz Iraka, prenosi Glas Amerike (VOA).

Naime, sinoć je predsjednik upriličio iznenadnu posjetu vazdušnoj bazi Al-Asad zapadno od Bagdada, s prvom damom Melanijom Tramp. Bio je oštro kritikovan jer nije posjećivao američke vojne snage u ratnim zonama otkako je stupio na tu funkciju 2017. godine. Nakon slijetanja izjavio je kako je bio zabrinut, ne za sebe, nego za prvu damu.

Osim toga, posjetu Iraku iskoristio je da odbrani odluku da povuče 2.000 vojnika iz susjedne Sirije, uz riječi da je takozvana Islamska država (IDIL) "skoro pobijeđena" i da njeno eventualno ponovno pojavljivanje mogu rješavati američke trupe u Iraku.

“Naše prisustvo u Siriji nije bilo neograničeno i nikada nije bila namjera da bude stalno. Prije osam godina došli smo ovdje na tri mjeseca i nikada nismo otišli. Ali sada činimo pravu stvar. Završićemo ovo. Prije godinu dana dao sam našim generalima još šest mjeseci u Siriji. Rekao sam: riješite to. Ispostavlja se da je to bilo prije godinu i po dana. Tražili su mi još šest mjeseci i rekao sam - uredu, riješite to. I onda su tražili još šest mjeseci. Rekao sam ne. Dao sam vam mnogo puta šest mjeseci i sada ćemo ovo uraditi na drugi način,” poručio je.

“Ne želimo više da nas iskorištavaju države koje koriste našu nevjerovatnu vojsku za svoju zaštitu. Ne plaćaju za to, a morat će - naglasio je Tramp, izjavljujući da će okončati ulogu Sjedinjenih Država kao globalnog policajca.

“Amerika se ne bi trebala boriti za svaku naciju na Zemlji. U mnogim slučajevima nam to nije bilo nadoknađeno. Ako žele da se borimo, također trebaju platiti cijenu, a ponekad je to i novčana cijena. Tako da mi nismo naivčine ovog svijeta. Nismo više naivčine, i ljudi nas ne posmatraju kao naivčine”, konstatovao je.

“Rasprostranjeni smo širom svijeta. Mi smo u državama za koje većina ljudi nije ni čula. Iskreno, to je smiješno” dodao je on.

Američke trupe u Siriji pomažu kurdskoj miliciji da iskorijeni ISIL.

Pentagon je takođe saopštio da će Sjedinjene Države povući polovinu od 14.000 vojnika koji učestvuju u međunarodnoj stabilizacijskoj misiji u Avganistanu.

SAD ima preko 5.000 vojnika u Iraku koje podržavaju lokalne sigurnosne snage u njihovoj borbi protiv ISIL-a. Tramp je 26. decembra poručio da nema planova za smanjenje tog broja.

Tramp se trebao naći s premijerom Iraka, ali je sastanak "pao u vodu" zbog neslaganja oko toga kako bi bio proveden. Osim vojnih pitanja, Tramp je ponovo govorio o gradnji zida na američkoj granici.

“Sada ga moramo imati. Ne samo trgovina ljudima, drogom, migrantima, mnogo kriminalaca. Vidjeli smo i ubice koje dolaze kroz - vidjeli ste šta se desilo s karavanom kako ga mi zovemo i, uzgred, naša granična patrola je obavila nevjerovatan posao, naša vojska je obavila nevjerovatan posao. I lokalna policija na raznim dijelovima granice obavila je nevjerovatan posao. Karavani se raspadaju i vraćaju se odakle su došli i moraju legalno doći u našu zemlju - rekao je predsjednik SAD-a.

Američka federalna vlada je i dalje zatvorena, zbog nemogućnosti Trumpa i Kongresa da postignu dogovor u vezi s budžetom. Naime, Tramp traži pet milijardi dolara kako bi se izgradio zid na američko-meksičkoj granici.