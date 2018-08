Tramp naložio Pompeu da odloži put u Sjevernu Koreju

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp naložio je državnom sekretaru SAD Majku Pompeu da odloži put u Sjevernu Koreju zbog toga što se, kako smatra, denuklearizacija Korejskog poluostrva odvija previše sporo.

"Zatražio sam od državnog sekretara Majka Pompea da ne ide u Sjevernu Koreju sada, zato što osjećam da nije učinjen dovoljan napredak kada je riječ o denuklearizaciji Korejskog poluostrva, napisao je Tramp na Tviteru.

On je naveo da ne vjeruje da Kina, zbog zaoštravanja trgovinskih odnosa Vašingtona i Pekinga, pomaže u procesu denuklearizacije.

Kako je dodao, sekretar Pompeo se raduje putu u Sjevernu Koreju u bliskoj budućnosti, vjerovatno nakon što se riješe trgovinski odnosi sa Kinom.

"U međuvremenu htio bih da pošaljem najtoplije pozdrave i izraze poštovanja predsjedniku Kimu. Radujem se skorom susretu sa njim!", napisao je Tramp.

Pompeo je inače, juče imenovao svog specijalnog savjetnika za Sjevernu Koreju i najavio da će sa njim sljedeće nedjelje posjetiti Pjongjang, podsjeća Rojters.

