Tramp napada demokrate na Twitteru zbog Pompea

VAŠINGTON - Dok čeka odluku Senata da li će direktor Centralne obavještajne agencije (CIA) Majk Pompeo postati novi državni sekretar SAD, američki predsjednik Donald Tramp napada demokrate na Twitteru.

"Teško je povjerovati da će 'ometači' glasati protiv Majka Pompea za državnog sekretara. Demokrate neće odobriti stotine dobrih ljudi, uključujući i ambasadora za Njemačku. Odugovlače procese odobrenja za sve, što se nikada nije dogodilo. Potrebno je više republikanaca", napisao je Tramp na Twitteru.

Hard to believe Obstructionists May vote against Mike Pompeo for Secretary of State. The Dems will not approve hundreds of good people, including the Ambassador to Germany. They are maxing out the time on approval process for all, never happened before. Need more Republicans!