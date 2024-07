Tramp napravio ključan potez i izbjegao sigurnu smrt (VIDEO)

Bivši američki predsjednik Donald Tramp lakše je ranjen u napadu na skupu u predizbornom skupu u Pensilvaniji, koji će se istraživati kao pokušaj atentata.

Jedan od prisutnih uspio je da snimi Trampa s leđa, gdje se jasno vidi da je jednim slučajnim potezom izbjegao sigurnu smrt.

Naime, kako se na pomenutom snimku može vidjeti, dok je predsjednički kandidat govorio začuo se pucanj, on se potom osvrnuo oko sebe, uhvatio za uvo i vidio krv, a zatim kleknuo i zaštitio od pucnjave.

Pripadnici Tajne službe ekspresno su izašli na pozornicu i svojim tijelima zaštitili Trampa, nakon čega su sišli sa bine, a okupljena masa zviždala je napadaču, a onda uzvikivala "USA, USA, USA".

Podsjetimo, pucnjava na Donalda Trampa se dogodila u subotu popodne na skupu u Batleru, Pensilvanija, prenosi B92.

Napadač je ispalio više hitaca sa "izdignute pozicije" van skupa prije nego što ga je ubila Tajna služba, saopštila je agencija. Izvori iz policije kažu da je napadač bio na krovu zgrade.

Video snimci pokazuju kako je Tramp brzo odveden od strane obezbjeđenja sa krvlju na licu.

New angle of the attempted Trump assassınation shows how he turned his head at just the right moment. What do you think, did God have a hand over Trump today? pic.twitter.com/bn8Q7fweUH