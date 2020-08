Tramp nasmijao svijet: Pandemija 1917. zaustavila 2. svjetski rat

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je pandemija Španskog gripa vjerovatno dovela do kraja 2. svjetskog rata - koji je počeo više od dvije decenije kasnije.

"Pandemija 1917. je ubila između 50 i 100 miliona ljudi. Vjerovatno je zato završio 2. svjetski rat, svi vojnici su se razboljeli", rekao je Tramp tokom brifinga u Bijeloj kući.

Pandemija španskog gripa krenula je 1918. godine, a iste godine je u Njujorku od nje umro i Trampov djed Frederik Tramp.

Španski grip nema veze s 2. svjetskim ratom. Njeno trajanje 1918. i 1919. poklapa se s krajem 1. svjetskog rata.

Ova bolest prvo je otkrivena među vojnim osobljem u proljeće 1918. godine, a nakon toga se proširila na 500 miliona ljudi širom svijeta.

Drugi svjetski rat počeo je tek 20 godina kasnije - 1939. godine.

The Second World War ended in 1945. It’s cruel for @DonaldJTrumpJr and family to let @realDonaldTrump stand out there like this. https://t.co/E0v9VAcBWX