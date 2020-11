Tramp ne priznaje poraz: Daleko je od toga da je gotovo

VAŠINGTON - Donald Tramp ne priznaje pobjedu Džoa Bajdena na američkim predsjedničkim izborima.

"Jednostavna činjenica je da je daleko od toga da su ovi izbori gotovi", zvanično je saopštenje Trampove kampanje.

Tramp: Pobijedio sam na izborima

U saopštenju se dodaje da Džo Bajden nije potvrđen kao pobjednik nijedne države. Takođe, najavljeno je da će se Trampov tim obratiti sudu.

"Svi znamo zašto Džo Bajden žuri da se lažno predstavi kao pobjednik, i zašto se njegovi medijski saveznici toliko trude da mu pomognu: oni ne žele da se istina razotkrije. Od ponedjeljka će naša kampanja započeti procesuiranje našeg slučaja na sudu kako bi se osiguralo da se izborni zakoni u potpunosti poštuju", navodi se.

"Nećemo se smiriti dok američki narod ne bude imao pošteno brojanje glasova koje zaslužuju i koje demokratija zahtijeva", ističe se u saopštenju trampovog tima.

PRESIDENT TRUMP: "The simple fact is this election is far from over. Joe Biden has not been certified as the winner of any states — Beginning Monday, our campaign will start prosecuting our case in court to ensure election laws are fully upheld and the rightful winner is seated." pic.twitter.com/ZUkDszW23J