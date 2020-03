Tramp ne sluša savjete: Rukuje se, ne izbjegava skupove

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp ne sluša savjete da se ne rukuje sa ljudima, često mora da mu se ponovi po tri-četiri puta nešto da bi prihvatio, ne poštuje savjete o socijalnom distanciranju, rekao je glavni američki epidemiolog Entoni Fauči, jedan od glavnih savjetnika Bele kuće u vezi sa virusom korona.

Pokušavam da korigujem Trampove izjave, ali ne mogu da mu skočim pred mikrofon dok govori, kazao je Fauči, direktor američkog Instituta za alergijske i zarazne bolesti, u intervjuu za "Sajens" magazin.

Fauči, koji se pojavljuje na konferencijama za štampu na kojima se govori o virusu korona, posljednjih dana dospio je u žižu javnosti kada je tokom jednog od Trampovih govora prekrio lice rukom, napravivši popularni "fejspalm".

"Rekao sam njegovom kabinetu i obezbjeđenju da predsjednik ne bi trebalo da se rukuje, a on to čini. Takođe, trebalo bi da bude udaljeniji od ljudi na konferencijama za štampu, što takođe ne poštuje. Tražio sam da budu održavane virtualne konferencije za štampu, kako bi se izbjegavali veliki skupovi na kom je mnogo političara, novinara i stručnjaka, ali me nisu poslušali", dodao je Fauči.

Epidemiolog je podvukao i da je velika Trampova greška što virus korona stalno naziva kineskim virusom, te da ga on nikad ne bi tako zvao.

Naveo je i da Tramp pravi materijalne greške, poput one kada je optužio Kinu što nije obavijestila javnost o virusu korona "tri, četiri mjeseca ranije", iako bi to značilo da bi se to odnosilo na septembar, kada ovaj virus uopšte nije bio poznat.

"Ponekad u Bijeloj kući moram da ponovim stvari tri, četiri puta da bi me shvatili", kazao je Fauči.

Epidemiolog je dodao da se Tramp često ne slaže s njim, ali da ga uvijek sasluša i da poštuje njegovo mišljenje u suštinskim stvarima, prenosi "Sputnjik".