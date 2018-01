Tramp nominovan za Nobelovu nagradu za mir

VAŠINGTON - Američki lider Donald Tramp se već treću godinu zaredom nalazi na listi kandidata koji pretenduju na Nobelovu nagradu za mir, saopštio je direktor norveškog Instituta za istraživanje problema mira Henrik Urdal.

"Mogu da potvrdim da smo obavješteni o nominaciji Trampa i da je on nominovan za nagradu. Međutim, ne mogu ništa da kažem o tome ko stoji iza njegove nominacije, jer su to poverljive informacije. Mogu samo da kažem da ga je kandidovao Amerikanac", rekao je on za Netavissen.

Prema njegovim riječima, američkog predsjednika je za nagradu nominovala ista osoba i sa istom formulacijom kao i 2017. godine — za privrženost ideologiji "borbe za mir pomoću sile".

Nobelova nagrada za mir za 2017. godinu dodijeljena je Međunarodnoj kampanji za zabranu nuklearnog oružja.

(Sputnjik)