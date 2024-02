Tramp o Putinovoj izjavi: To je kompliment

VAŠINGTON - Bivši američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da izjavu ruskog lidera Vladimira Putina o tome ko je bolji za Moskvu od dvojice kandidata za predsjednika SAD, doživljava kao kompliment.

Podsjetimo, Putin je u intervjuu novinaru Pavelu Zarubinu rekao da Rusiji više odgovara Bajden jer je iskusniji i predvidljiviji.

"To je kompliment. Mnogi će reći da je to loše, a uopšte nije tako - to je dobro", rekao je on pred pristalicama u Čarlstonu u Južnoj Karolini.

Kako je objasnio, njemu je pošlo za rukom da zaustavi "Sjeverni tok 2". Tramp takođe smatra da Rusiji više odgovara Bajden jer će on "dati sve, pa i Ukrajinu, kao poklon".

"Jedini predsjednik od posljednjih pet koji ništa nije dao Rusiji je Donald Tramp", rekao je on.

Povezana vijest:

Koga bi Putin više volio u Bijeloj kući: Bajdena ili Trampa

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.