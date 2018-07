Tramp o Putinu: Bio je izuzetno jak

VAŠINGTON - Ruski predsjednik Vladimir Putin je bio izuzetno jak na samitu u Helsinkiju, smatram da smo proveli izuzetno kvalitetno vrijeme, izjavio je američki predsednik Donald Tramp za televiziju "Foks njuz".

Kako je rekao komentarišući njihov nedavni susret, on i Putin su došli do izuzetno važnih zaključaka

"Smatram da smo proveli kvalitetno vrijeme. Razgovarali smo o mnogim stvarima, uključujući širenje nuklearnog oružja, rat i mir, ekonomiju, Siriju i Ukrajinu. Razgovarali smo o mnogo čemu", rekao je.

On je istakao i da su se SAD i Rusija nalazile "bukvalno na ivici provalije" zbog konfrontacije koja je inicirana zbog "izmišljenog lova na vještice".

"Mislim da će od sada sve biti u redu sa Rusijom nakon našeg susreta. Međutim, do sada je sve bilo monstruozno. Kao što je danas sve bilo produktivno, tako je i do danas sve bilo užasno. Imali smo realne probleme između naših dveju nuklearnih država, čudovišne probleme. Devedeset odsto nuklearnih kapaciteta na svijetu se nalazi u rukama naših dvije zemalja, a podmetnut nam je lov na vještice koji nas je podijelio“, rekao je Tramp.

"To mi je on (Putin) i rekao. Kakav je to užas. On je mislio da ćemo izuzetno teško doći do bilo kakvog dogovora", dodao je.

Upitan da prokomentariše projekat izgradnje gasovoda "Sjeverni tok 2", Tramp je rekao da je to suvereno pravo Njemačke, da učestvuje u kom god projektu želi, ali da je ovo konkretno pitanje veoma komplikovano, budući da je Njemačka članica NATO.

"To je njihov izbor. Međutim, biće komplikovano jer su u NATO". rekao je.

