Tramp o atentatima: Otkrio ko bi mogao biti naručilac

Bivši predsjednik SAD i kandidat republikanaca na predstojećim predsjedničkim izborima Donald Tramp izjavio je danas da Iran možda stoji iza nedavnih pokušaja njegovog ubistva i istakao "da je on predsjednik, a neka druga zemlja zaprijeti američkom predsedničkom kandidatu, ona bi rizikovala da bude raznesena u paramparčad".

Tramp je to izjavio na predizbornom događaju u američkoj saveznoj državi Sjeverna Karolina, nakon što su ga američki obavještajni zvaničnici obavijestili dan ranije o "stvarnim i konkretnim prijetnjama Irana da će ga ubiti", saopšteno je iz njegovog predizbornog štaba, prenio je Rojters.

Federalne vlasti istražuju atentat i pokušaj ubistva Trampa na njegovom golf terenu na Floridi sredinom septembra i na mitingu u Pensilvaniji u julu.

Organi za sprovođenje zakona nisu javno sugerisali umiješanost Irana ili bilo koje druge strane sile u bilo koji od ta dva incidenta, prenosi Tramp.

"Postojala su dva pokušaja atentata na moj život za koja znamo i oni mogu, ali ne moraju uključivati, ali moguće da uključuju, Iran, ali ja zapravo ne znam", rekao je Tramp u Mint Hilu, u Sjevernoj Karolini.

On je kazao da je Iran upućivao veoma direktne prijetnje SAD i da smatra da mu se mora reći da ako izvedu bilo kakve napade na bivše predsjednike ili kandidate za predsjednika, da će njihova zemlja biti raznesena u paramparčad.

Tramp je, takođe, upitao zašto predsjednika Irana Masuda Pezeškijana, koji prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, štite organi za sprovođenje zakona SAD.

"Ove nedjelje imamo predsjednika Irana u našoj zemlji, imamo velike bezbjednosne snage koje ga čuvaju, a ipak prijete našem bivšem predsjedniku i vodećem kandidatu za narednog predsjednika - svakako čudan splet okolnosti", naglasio je Tramp.

On je rekao da neprijatelji SAD očajno žele da ga spriječe da se vrati u Bijelu kuću jer će on povratiti položaj zemlje u svijetu.

"Zato ljudi u nekim zemljama žele da me ubiju. Nisu zadovoljni mnome. To je rizičan posao. Zato žele da me ubiju. Ubijaju samo dosljedne predsjednike", rekao je Tramp.

