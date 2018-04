Tramp o odluci Pjongjanga: Veliki napredak za Sjevernu Koreju i svijet

VAŠINGTON - Predsjednik SAD-a Donald Tramp reagovao je odmah na Twitteru na vijest da je Sjeverna Koreja saopštila da obustavlja testove balističkih raketa dugog dometa i planira da zatvori poligone za testiranje nuklearnih bombi.

"Sjeverna Koreja je pristala da obustavi sve nuklearne probe i zatvori veliki poligon za testiranja. Ovo su veoma dobre vijesti za Sjevernu Koreju i svijet - veliki napredak! Sa radošću očekujem Samit", naveo je Tramp na ovoj društvenoj mreži.

AP je prethodno prenio da je sjevernokorejska agencija KCNA saopštila da obustava proba započinje u subotu.

Kako se navodi, Sjeverna Koreja je odlučila da napravi ovakav potez u cilju održavanja "nacionalnog fokusa" i poboljšanja ekonomije.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit.