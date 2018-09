Tramp o paradi u Sjevernoj Koreji: Pozitivna poruka, hvala Kimu

PJONGJANG/VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp ocijenio je danas da je Sjeverna Koreja poslala "veliku i veoma pozitivnu" poruku time što nije prikazala nijednu od svojih interkontinentalnih balističkih raketa na vojnoj paradi održanoj povodom 70. godišnjice od svog osnivanja.

"Hvala predsjedniku Kimu", naveo je Tramp na Tviteru misleći na sjevernokorejskog lidera Kim Džong-una.

Bi-Bi-Si je prethodno prenio da su pojedini analitičari uoči parade predviđali da će sjevernokorejski vođa ublažiti ton kada je u pitanju pokazivanje vojnog arsenala, nakon samita s predsjednikom SAD Donaldom Trampom.

"Tema je bila mir i ekonomski razvoj. Stručnjaci vjeruju da je Sjeverna Koreja isključila prikazivanje nuklearnih raketa kako bi pokazala predsjedniku Trampu svoju posvećenost denuklearizaciji", istakao je Tramp.

On je dodao da će, zajedno sa Kimom, "dokazati da svi griješe".

"Nema ničeg poput dobrog dijaloga dvije osobe, koje su naklonjene jedna drugoj! Mnogo bolje nego prije nego što sam stupio na dužnost", ocijenio je Tramp.

North Korea has just staged their parade, celebrating 70th anniversary of founding, without the customary display of nuclear missiles. Theme was peace and economic development. “Experts believe that North Korea cut out the nuclear missiles to show President Trump......

...its commitment to denuclearize.” @FoxNews This is a big and very positive statement from North Korea. Thank you To Chairman Kim. We will both prove everyone wrong! There is nothing like good dialogue from two people that like each other! Much better than before I took office.