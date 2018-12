Tramp o trci u naoružanju: Ludilo koje treba prekinuti

VAŠINGTON - SAD, zajedno sa Kinom i Rusijom, treba da počnu pregovore o završetku trke u naoružanju, napisao je ameriički predsjednik Donald Tramp.

"Siguran sam da ćemo zajedno sa predsjednikom Si Đinpingom i predsjednikom Rusije Putinom početi pregovore o prekidu toga što se pretvorilo u veliku nekontrolisanu trku u naoružanju", napisao je Tramp.

Šef Bijele kuće je podsjetio sa su SAD ove godine potrošile na oružje 716 milijardi dolara.

"Ludilo!", zaključio je američki lider, prenio je "Sputnjik".

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy!