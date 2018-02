Tramp objavio da je došao kraj lutriji za zelene karte

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp objavio je, kao i obično, na svom "Twitter" nalogu da je došlo vrijeme da bude ukinuta čuvena američka lutrija za dobijanje zelene karte.

"Lutrija za vize" održavana je već godinama u Americi i bila je nada za mnoge koji žele da se domognu "američkog sna" iz cijelog svijeta, zaobilazeći komplikovane pravne procedure za boravak u SAD.

- Vrijeme je da završimo lutriju za vize. Kongres mora da obezbijedi imigracioni sistem i zaštiti Ameriku - napisao je Tramp.

Time to end the visa lottery. Congress must secure the immigration system and protect Americans. https://t.co/yukxm48x9X