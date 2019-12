Tramp objavio fotografiju sebe kao Grete

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp juče je izjavio da je "smiješno" što je "Time" izabrao švedsku klimatsku aktivistkinju Gretu Tunberg za ličnost godine, a danas se njena slika sa naslovne stranice ovog magazina pojavila u njegovoj kampanji.

Naime, predsjednička kampanja je objavila fotošopiranu fotografiju Trampa kao Tunbergove na jednom od zvaničnih profila na Twitteru, @TrumpWarRoom.

"Kad je riječ o držanju obećanja, postoji samo jedna ličnost godine", navedeno je u tvitu, u kojem se dalje navodi lista Trampovih postignuća, uključujući "procvat ekonomije", izgradnju antiimigrantskog zida prema Meksiku i trgovinske ugovore.

Ovo nije ni prvi konflikt američkog predsjednika i Tunbergove, kao ni prvi neobični fotošop Trampove kampanje, prenosi Blic.

Mlada aktivistkinja i predsjednik već su "ratovali" na Twitteru, nakon strastvenog govora Grete Tunberg u Ujedinjenim nacijama u septembru, u kojem je tinejdžerka kritikovala svjetske lidere što ne reaguju na klimatske promjene.

"Izgleda kao veoma srećna, mlada djevojčica koja se raduje svijetloj i predivnoj budućnosti. Lijepo je to vidjeti", naveo je Tramp, a Greta je tu rečenicu stavila na svoj profil.

Ovo je takođe treći put u dva mjeseca da je Trampova kampanja objavila njegovu fotošopiranu fotografiju i stavila predsjednikovu glavu na tijelo druge osobe.

Krajem novembra Trampova glava se tako našla na tijelu fiktivnog boksera Rokija Balboe, iz čuvenog filma Silvestera Stalonea, a nedavno je osvanula i fotografija predsjednika s tijelom Marvelovog negativca Tanosa iz serijala "Avendžers".

"Washington Post" je prije dvije godine pisao da Tramp ima više fotošopova njihovih naslovnica s ličnostima godine koji vise na zidovima njegovih imanja. Zbog toga je "Time" tražio da se sporne naslovnice uklone. "Newsweek" podsjeća da je Tramp bio "Timeova" ličnost godine 2016.

When it comes to keeping his promises, there's only one Person Of The Year: ✅Booming Economy ✅Record Job Creation ✅Historic Tax Cuts ✅#AmericaFirst Trade Deals ✅ISIS Destroyed ✅Building the Wall#TIMEPOY #PromisesMadePromisesKept pic.twitter.com/pe1CNB7KKz