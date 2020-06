Tramp objavio snimak Afroamerikanca koji udara bijelca

VAŠINGTON - Društvenim mrežama u SAD kruži snimak napada u Mičigenu na kojem se vidi kako jedan Afroamerikanac napada bijelca, a snimak je na svom Twitteru objavio i predsjednik Donald Tramp.

Za razliku od snimka policijskog ubistva crnca Džordža Flojda u Mineapolisu u Minnesoti, čije je ubistvo od strane policije podstaklo velike proteste i nerede širom SAD, žrtva na ovom snimku je preživjela, prenosi Index.hr.

Međutim, u ovom slučaju Afroamerikanac je bio napadač, a žrtva bijelac - tačnije, prodavac u robnoj kući poznatog trgovačkog lanca Mejsis.

Napad se dogodio još 15. maja, nakon čega je snimak procurio i širio se društvenim mrežama, a danas ga je na Twitteru podijelio i američki predsjednik Donald Tramp.

On je retvitao objavu Meta Volša, kolumniste američkog desničarskog portala The Daily Wire, koji je osnovao politički komentator Ben Šapiro.

"Pogledajte što se ovde događa. Gdje su demonstranti? Da li je ovaj muškarac uhapšen", prokomentarisao je Tramp.

Looks what’s going on here. Where are the protesters? Was this man arrested? https://t.co/2E1UbU5vNN