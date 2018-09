Tramp odbio susret sa Trudoom

NJUJORK - Američki predsjednik Donald Tramp odbio je susret sa kanadskim premijerom Džastinom Trudoom, čime su umanjene šanse za postizanje trgovinskog sporazuma između dvije zemlje.

"Moram da budem iskren, uopšte nismo u dobrim odnosima sa njihovim pregovaračima", rekao je Tramp na konferenciji za novinare u Njujorku.

On je rekao da je odbio da se sastane sa Trudoom jer mu se ne sviđaju kanadske tarife na mliječne proizvode.

"Trudoove tarife su previsoke i čini se da on ne želi da to promijeni i ja sam mu rekao da to tako neće ići. Sada razmatramo oporezivanje automobila koja dolaze iz Kanade", rekao je Tramp.

Američki predsjednik nije odbacio mogućnost sporazuma, ali je jasno naglasio da mu nije stalo do kompromisa.

"Ne sviđa nam se njihov predstavnik", rekao je on, ne navodeći precizno o kome je riječ.

BBC javlja da je moguće da se radi o kanadskom ministru spoljnih poslova Hristiji Friland, koja pokušava da isposluje novi trgovinski sporazum sa SAD i koja je rekla ranije da Kanada neće popustiti u trgovinskim pregovorima sa Vašingtonom.