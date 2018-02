Tramp odlučan: Dosta je, ovo će biti velika nedjelja

VAŠINGTON -- Američki predsjednik Donald Tramp predviđa da će ovo biti "velika nedjelja", a povodom predstavljanja infrastrukturnog plana njegove administracije.

Poslije "tako glupog trošenja 7.000 milijardi dolara na Bliskom istoku, sada je vrijeme da počnemo da ulažemo u našu zemlju!", napisao je Tramp jutros na svom Tviter nalogu, prenosi agencija AP.

Bijela kuća treba da objelodani prijedlog finansijskih podsticaja vrijednih 1,5 biliona dolara za obnovu puteva, autoputeva, luka i aerodroma u periodu od 10 godina.

Plan se zasniva na korišćenju 200 milijardi dolara federalnog novca za podsticanje lokalnih samouprava i saveznih država na ulaganja u projekte.

Tramp će se danas sastati s lokalnim i državnim liderima u Bijeloj kući kako bi razgovarali o tom planu.

Predsjednik SAD je u više navrata krivio "raspadajuće" državne puteve i autoputeve da koče američku ekonomiju u nastojanjima da ostvari svoj puni potencijal.

Mnogi u Vašingtonu smatraju da je Tramp trebalo da počne svoj mandat prije godinu dana s inicijativom za infrastrukturu, koja bi dobila podršku obje partije ili koja bi, u najmanju ruku, spriječila demokrate da se suprotstave jednoj popularnoj političkoj mjeri.

This will be a big week for Infrastructure. After so stupidly spending $7 trillion in the Middle East, it is now time to start investing in OUR Country!