Tramp okrivio Bajdena i Haris za pokušaj atentata

Bivši američki predsjednik Donald Tramp je danas okrivio sadašnjeg predsjednika Džoa Bajdena i potpredsjednicu Kamalu Haris za drugi pokušaj atentata u njegovom golf klubu na Floridi.

Tokom intervjua za Fox News Digital, Tramp je rekao da je osumnjičeni vjerovao izjavama Bajdena i Haris i djelovao u skladu s njima.

"Pucaju na mene zbog njihove retorike. Kad sam ja taj koji će spasiti zemlju, a oni su ti koji je uništavaju - i iznutra i izvana", kazao je.

Time je aludirao na komentare Bajdena i Haris da je Tramp prijetnja demokratiji, prenosi Index.

"To su ljudi koji žele uništiti našu zemlju. Bajden i Haris su stvarna prijetnja. Koriste se zapaljivim izjavama. I ja bih to mogao, puno bolje nego oni, ali to ne radim", rekao je Trump.

CNN navodi kako Trump često koristi "zapaljivu" retoriku pri napadu na političke suparnike, sudije koji nadziru njegove krivične slučajeve, tužitoce koji su podigli optužnicu protiv njega, imigrante bez dokumenata, ljude koji ne podržavaju njegovu kampanju i druge.

Tramp je takođe obećao odmazdu ako bude ponovno izabran za predsjednika te je u više navrata sugerisao da će upotrijebiti pravosudni sistem kao oružje kako bi procesuirao svoje političke protivnike.

Tramp je nedavno zaprijetio krivičnim progonom i "dugotrajnim zatvorskim kaznama" za izborne zvaničnike i političare koji bi mogli varati na izborima 2024.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.