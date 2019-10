Tramp opet ostao bez sekretara

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp objavio je da je vršilac dužnosti sekretara za unutrašnju sigurnost Kevin Mekalinen dao ostavku.

Sljedeće sedmice biće imenovan novi vršilac dužnosti.

"Kevin je, poslije mnogo godina u vladi, odlučio da provede više vremana sa porodicom i da bude u privatnom sektoru", napisao je Tramp na Twitteru.

Mekalinen je u aprilu ove godine postao četvrta osoba na čelu ministarstva za unutrašnju sigurnost od početka Trampovog predsjedništva, prenosi Reuters.

....Congratulations Kevin, on a job well done! I will be announcing the new Acting Secretary next week. Many wonderful candidates!