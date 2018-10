Tramp opet predmet ismijavanja

Donald Tramp došao je do vrata aviona Air Force One držeći kišobran u ruci. Dok bi bilo ko drugi sklopio kišobran i unio ga unutra, Tramp je svoj samo bacio.

Za njim je potom prošao radnik bezbjedonosne agencije koji je bio u njegovoj pratnji, a koji je sklopio kišobran i unio ga u avion.

Video na kojem ostavlja nesklopljeni kišobran jedna je od najkomentiranijih tema na Twitteru, a mnogi su uvjereni da američki predsjednik nema pojma kako sklopiti kišobran.

Unbelievable -- Trump doesn't know how to close an umbrella, so inside of closing it and bringing it aboard Air Force One with him, he just dropped it outside the plane. pic.twitter.com/G5AtmPaRvz