Tramp opet uz demonstrante u Iranu

VAŠINGTON -- Predsjednik SAD Donald Tramp ponovo je podržao demonstrante u Iranu gdje se širi talas protesta zbog poskupljenja i lošeg ekonomskog stanja.

Tramp je napisao na Tviteru: "Ljudi su se konačno shvatili kako im se novac i bogatstvo kradu i rasipaju na terorizam", za koji Vašington optužuje Teheran, i da izgleda da Iranci "to više neće trpjeti".

"SAD s velikom pažnjom prate kršenja ljudskih prava!", upozorio je Tramp.

Trampovi "tvitovi" su još u subotu naljutili Vladu Irana, te je predstavnik Ministarstva inostranih poslova izjavio da "iranski narod ne vjeruje prevarantskim i oportunističkim primjedbama zvaničnika SAD ili gospodina Trampa".

Poslije još jedne noći protesta u kojima su poginule dvije osobe, a desetine ljudi su uhapšene, vlasti Irana su upozorile demonstrante da će "platiti".

"Oni koji uništavaju državnu imovinu, stvaraju nerede i postupaju protivpravno, moraju da odgovaraju za svoje postupke i da plate cijenu. Mi ćemo djelovati protiv nasilja i onih koji izazivaju strah i teror", upozorio je danas ministar untrašnjih poslova Abdulreza Rahmani Fazli.

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations!