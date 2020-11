Tramp oštro "odbrusio" novinaru zbog pitanja o Bajdenu

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp danas je na konferenciji za novinare u Bijeloj kući oštro "odbrusio" novinaru Rojetersa Džefu Mejsonu koji ga je obasuo pitanjima o tome da li će priznati Džoa Bajdena za predsjednika.

"Biće teško priznati njegovu pobjedu, jer je bilo ogromne prevare. Koliko će brzo ići promjena administracije vidjećemo, jer vrijeme nije na našoj strani. Sve drugo jeste. Činjenice, ogromna prevara koja se dogodila. To ne smije da se događa u ovakvoj zemlji", rekao je Tramp, a prenosi Daily Mail.

Novinar je zatim tokom Trampovog govora ponovo postavio pitanje pa je Tramp izgubio strpljenje.

"Ti si laka kategorija. Ja sam predsjednik Amerike. Nemoj nikada više da se tako obraćaš predsedniku", rekao je Tramp, a potom zatražio da pitanje postavi drugi novinar.

JUST IN: President Trump snaps at reporter objecting to the President's false claims about the election: "You're just a lightweight. Don't talk to me that way. I'm the President of the United States. Don't ever talk to the President that way." pic.twitter.com/RbTKItjs9L