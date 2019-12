Tramp otkazao presicu zbog ruganja

LONDON - Donald Tramp, američki predsjednik, naglo je otkazao pres konferenciju nakon završetka Samita NATO-a u Londonu, a u novinarskim krugovima spominje se da je razlog ruganje pojedinih lidera tokom njegove pres konferencije u utorak, javlja novinar "Nezavisnih" sa lica mjesta.

Naime, mediji akreditovani za praćenje prijema kod britanske kraljice objavili su da su se Boris Džonson, britanski premijer, Džastin Trudo, premijer Kanade i Emanuel Makron, francuski predsjednik, rugali Trampu zbog načina na koji je vodio pres konferenciju.

Novinari su danas na Samitu pozvani da se pripreme za pres američkog predsjednika, ali je onda stigla informacija da je ona otkazana. Kao zvaničan razlog, Tramp je rekao da je već imao nekoliko pres konferencija, te da se planira vratiti u Vašington.

This happens at every NATO summit with Trump. Every G7. Every G20. The US President is mocked by US allies behind his back. pic.twitter.com/FWncEM7jVs