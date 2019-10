Tramp otkrio detalje: Vođa ID raznio sebe i svoje troje djece

VAŠINGTON – Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je u obraćanju medijima da je lider Islamske države Abu Bakr Al-Bagdadi mrtav.

"Sinoć su SAD privele pravdi jednog od najgoreg teroristu. Al-Bagdadi je mrtav. Dugo smo ga tražili. Ovo je bio jedna od naših najvećih prioriteta", rekao je Tramp.

On je detaljno opisao smrt terorističkog vođe.

"Imali smo ga pod nadzorom nekoliko sedmica. Imali smo informacije gdje ide, ali je on stalno mijenjao planove. Vidjeli smo da je tamo, znali smo o tom objektu i znali smo za tunele. Većina tunela je bila slijepa, jedan nije, ali taj smo pokrili. Spustili smo se s 8 helikoptera. Nismo htjeli ići na glavni ulaz jer je to bila zamka. Gledao sam to uživo, sve je bilo vrlo jasno, kao da gledate film. Bio je bolesnik, zao i nasilan. I sad ga nema. Umro je kao kukavica", rekao je Tramp.

"Došao je do kraja tunela, naši su ga psi do tamo doveli. Poveo je svoje troje djece u smrt. Plakao je do kraja. Aktivirao je prsluk s eksplozivom i tijelo mu je osakaćeno, a na njega se nakon eksplozije srušio i tunel", objasnio je Tramp.

On je dodao da je želio da uhvati Bagdadija od kada je postao predsjednik Amerike.

"Otkad sam prije tri godine postao predsjednik htio sam da uhvatimo al-Bagdadija. Htio sam al-Bagdadija! Uhvatili smo neke teroriste, ali to nisu bila neka jaka imena. Uvijek sam pitao gdje je al-Bagdadi. Nije umro kao junak, nego kao kukavica. Umro je kao pas. Plakao je i ccilio do kraja", rekao je američki predsjednik.

Al Bagdadi je poginuo u napadu američke vojske nedaleko od Idliba, blizu granice Sirije i Turske.

Zvaničnici američke vojske su rekli da nijedan američki vojnik nije poginuo u ovoj operaciji.

Iran i Irak prethodno su odvojeno saopštili da su obaviješteni da je Bagdadi ubijen u Siriji, prenosi Rojters.

Neimenovani irački obavještajni zvaničnik rekao je za Rojters da je Iračka obavještajna služba dala američkoj koaliciji tačne koordinate lokacije Bagdadija.

"Iračka služba saznala je za Bagdadijevu lokaciju iz dokumenata pronađenih na tajnoj lokaciji u pustinji na zapadu Iraka pošto je uhapšeno dvoje Iračana iz njegovog najužeg kruga", rekao je zvaničnik.

Prema njegovim riječima, Iračka obavještajna služba bila je u stalnoj koordinaciji sa američkom agencijom CIA, kojoj je prenijela važne informacije o Bagdadijevom kretanju i mjestu skrivanja.

"Ta saradnja bila je uspješna i dovela do konačnog cilja ubistva Bagdadija", rekao je zvaničnik.