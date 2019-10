Tramp otkrio detalje: Vođa ID raznio sebe i svojih troje djece

VAŠINGTON - Donald Tramp, američki predsjednik, potvrdio je da je lider Islamske države Abu Bakr al Bagdadi mrtav i da je bio praćen nekoliko nedjelja.

Tramp je to rekao na konferenciji za novinare ističući da su operaciju sprovele SAD, koje su ga dugo tražile, i da je to bio jedan od najvećih prioriteta. Dodao je da je 15 minuta nakon njegove smrti obavljen DNK test kojim je potvrđeno da je to stvarno on.

"SAD su u subotu naveče ubile najgoreg teroristu na svijetu Abu Bakra al Bagdadija", rekao je Tramp.

"Imali smo informacije gdje ide, ali je on stalno mijenjao planove. Vidjeli smo da je tamo, znali smo za taj tom objekat i znali smo za tunele. Većina tunela je bila slijepa, jedan nije, ali taj smo pokrili. Spustili smo se sa osam helikoptera. Nismo htjeli da idemo na glavni ulaz, jer je to bila zamka", rekao je Tramp.

Dodao je da je u operaciji više Al Bagdadijevih ljudi ubijeno nego što je preživelo. Prema njegovim riječima, Al Bagdadi je ubijen na kraju tunela, a "umro je kao kukavica, plačući i preklinjući za milost".

"Došao je do kraja tunela, naši psi su ga do tamo doveli. Poveo je svojih troje djece u smrt. Plakao je do kraja. Aktivirao je prsluk s eksplozivom i tijelo mu je osakaćeno, a na njega se nakon eksplozije srušio i tunel", rekao je Tramp i dodao da su ubijene i dvije žene koje su bile sa Bagdadijem, dok su djeca zbrinuta.

"Od kada sam prije tri godine postao predsjednik, htio sam da uhvatimo Al Bagdadija. Uvijek sam pitao gdje je Al Bagdadi. Nije umro kao junak, nego kao kukavica. Bio je prestravljen. Umro je kao pas. Plakao je i molio do kraja", rekao je Tramp, a prenio CNN.

Američki predsjednik dodao je i da je posmatrao operaciju iz posebne sobe, navodeći da se radilo o izuzetno opasnoj misiji, tokom koje su američke snage naišle na lokalne borce, koje su takođe ubili.

Tramp je priznao da o ovoj operaciji u Siriji, nije obavijestio sve članove Kongresa, jer kako je rekao, "iz Vašingtona cure mnoge informacije".

Tramp je zahvalio Rusiji, Turskoj, Siriji, Iraku i sirijskim Kurdima za pomoć, navodeći da su Rusi bili veoma kooperativni.

"Ovo je još jedan podsjetnik da ćemo i dalje loviti preostale teroriste IS, a to važi i za druge terorističke organizacije, oni su isti u našim očima. Za Al Bagdadija su radili luzeri, u nekim situacijama bili su uplašeni psići, a u drugim nemilosrdne ubice", rekao je Tramp.

Tramp je u subotu naveče na Twitteru napisao: "Nešto veliko se upravo dogodilo."

Iran i Irak prethodno su odvojeno saopštili da su obaviješteni da je Bagdadi ubijen u Siriji. Neimenovani irački obavještajni zvaničnik rekao je da je iračka obavještajna služba dala američkoj koaliciji tačne koordinate lokacije Al Bagdadija.

"Iračka služba saznala je za Al Bagdadijevu lokaciju iz dokumenata pronađenih na tajnoj lokaciji u pustinji na zapadu Iraka pošto je uhapšeno dvoje Iračana iz njegovog najužeg kruga", rekao je zvaničnik.

Prije dvije godine pojavile su se informacije da je Al Bagdadi ubijen u napadima kod Rake, ali se on pojavio na snimcima IS u aprilu i septembru ove godine. Ovaj put urađen je DNK test i potvrđeno da je zaista on.