Tramp ove godine prikupio 10 miliona dolara za reizbor

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp skupio je u prvom kvartalu ove godine 10 miliona dolara za kampanju za reizbor, saopšteno je iz njegovog štaba.

Trampova kampanja do sada je sakupila 28 miliona dolara, a on je odlučio, za razliku od bivših predsjednika SAD, da počne da prikuplja novac za kampanju za reizbor već na početku prvog mandata, dok su njegovi prethodnici to obično počinjali da rade u drugoj godini mandata.

Kako navodi Rojters, dio novca mogao bi da bude iskorišćen kako bi pomogao republikancima na izborima za Kongres u novembru.

Tramp je prvog dana na mjestu predsjednika podnio zahtjev za reizbor, što je neobično za aktuelnog predsjednika, navodi Rojters.