Tramp podnio tužbu za više od 500 miliona dolara zbog sramotnih priča

NJUJORK - Bivši predsjednik Amerike, Donald Tramp u srijedu je podnio tužbu protiv bivšeg saradnika Majkla Koena za više od 500 miliona dolara, zbog širenja sramotnih priča o njemu.

Koen, Trampov bivši advokat, priznao je 2018. krivim za kršenje federalnog zakona o finansiranju kampanje organizovanjem isplata glumici filmova za odrasle Stormi Danijels i bivšoj Plejbojevoj manekenki Karen MekDugl prije predsjedničkih izbora 2016. Koen je nakon toga rekao da mu je Tramp naredio da izvrši ta plaćanja.

Tramp je negirao da je imao afere s Danijelsovom i MekDugl kao i bilo kakvu nepravdu u vezi s isplatama tajnog novca. Takođe se 4. aprila izjasnio nevinim po 34 tačke optužnice za falsifikovanje poslovnih knjiga. Te su optužbe uslijedile nakon istrage okružnog tužioca Menhetna Alvina Braga u vezi s optužbama da je Tramp nezakonito mijenjao evidenciju kako bi sakrio tajnu isplatu novca Danijelsovoj.

"Fox News" je napisao da je Trampov pravni tim podnio saveznu tužbu protiv Koena - koja je navodno bila na više od 30 stranica - na američkom okružnom sudu za južni okrug Floride.

U tužbi se navodi da je Koen prekršio svoje dužnosti Trampovog advokata "širenjem neistina" o bivšem predsjedniku koje bi "vjerovatno bile neugodne ili štetne, te učestvovao u drugom nedoličnom ponašanju kršeći Njujorška pravila profesionalnog ponašanja".

Former President Donald Trump is suing his former lawyer Michael Cohen for more than $500 million, accusing his onetime loyal "fixer" of violating his attorney-client relationship. https://t.co/WIi697yXBs