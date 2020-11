Tramp ponovio da su glasovi u Pensilvaniji namješteni

Američki predsjednik Donald Tramp ponovio je da su izborni rezultati u Pensilvaniji namješteni i da je on pobedio.

On je to naglasio nakon što je Savezni apelacioni sud odbacio pokušaj njegovog štaba da ponovo pokrene tužbu kojom se osporavaju izborni rezultati u toj saveznoj državi.

"Iz čista mira se pojavilo 1.126.940 glasova. Ubjedljivo sam pobijedio u Pensilvaniji, možda većom razlikom nego što će iko ikada saznati. Glasovi u Pensilvaniji su namješteni, kao i u ostalim promjenljivim državama. Svijet gleda!", napisao je Tramp na Tviteru.

The 1,126,940 votes were created out of thin air. I won Pennsylvania by a lot, perhaps more than anyone will ever know. The Pennsylvania votes were RIGGED. All other swing states also. The world is watching! https://t.co/zmnk34Ny23