Tramp poručio Turskoj: Ništa nećemo platiti za sveštenika

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp poručio je da SAD "ništa neće platiti" Turskoj za oslobađanje američkog sveštenika Endrjua Bransona.

Tramp je Bransona nazvao "velikim patriotskim taocem".

"Ništa nećemo platiti za oslobađanje nedužnog čovjeka...", naveo je Tramp na Tviteru, prenio je Rojters.

Bijela kuća je sinoć pozvala Tursku da oslobodi Bransona kako bi se smirile diplomatske i ekonomske tenzije između dvije države.

Zvaničnik administracije američkog predsjednika izjavio je da je njegov savjetnik za nacionalnu bezbjenost Džon Bolton razgovarao u ponedjeljak sa turskim ambasadorom u SAD i rekao mu da oslobodi Bransona, prenosi AP. Kako je naveo, Bijela kuća je smatrala da je postigla dogovor u julu da se Branson oslobodi, a umjesto toga Branson je prebačen u kućni pritvor.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!