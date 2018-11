Tramp poručio svjetskim liderima: Ovako više ne može

VAŠINGTON - Predsjednik SAD-a Donald Tramp objavio je na Twitteru da se "tek vratio iz Pariza" s obilježavanja 100. godišnjice okončanja Prvog svjetskog rata gdje je svetskim liderima poručio da Vašington plaća "hiljade milijardi dolara" za vojnu zaštitu drugih zemalja i da "takva situacija ne može da se nastavi".

"Tek što sam se vratio iz Francuske gdje je mnogo toga postignuto na mojim sastancima sa svetskim liderima", tvitovao je Tramp.

On je ocijenio da "nikada nije lako kada iznesete činjenicu da prema SAD treba da se ponašaju pravično, što nije rađeno, kako na vojnom tako i na trgovinskom planu".

Just returned from France where much was accomplished in my meetings with World Leaders. Never easy bringing up the fact that the U.S. must be treated fairly, which it hasn’t, on both Military and Trade. We pay for LARGE portions of other countries military protection,........