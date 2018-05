Tramp potvrdio: Kimov šef kabineta dolazi u Njujork

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp potvrdio je da visoki sjevernokorejski zvaničnik, Kim Jong-čol, dolazi u Njujork kako bi razgovaro o mogućem samitu Trampa i lidera Sjeverne Koreje Kim Džong Una, javlja AP.

"Sastavili smo sjajan tim za naše pregovore sa Sjevernom Korejom. Trenutno se održavaju sastanci u vezi sa samitom. Kim Jong-čol dolazi u Njujork. Odličan odgovor na moje pismo, hvala vam!", napisao je Tramp na Twitteru.

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!