Tramp potvrdio: U američkim napadima ubijen sin Osame bin Ladena

VAŠINGTON - Sin Osame bin Ladena, Hamza, ubijen je u antiterorističkoj operaciji Amerikanaca na području avganistansko-pakistanske. Ovu informaciju potvrdio je predsjednik SAD-a Donald Tramp.

Hamza bin Laden je bio visokopozicionirani član Al Kaide i smatrao se Osaminim nasljednikom. Amerikanci navode kako je upravo Hamza bio odgovoran za planiranje i rad nekoliko terorističkih grupa.

"Gubitak Hamze bin Ladena ne samo da oduzima Al Kaidi važne liderske vještine i simboličnu vezu s njegovim ocem već potkopava važne operativne aktivnosti grupe", naveo je predsjednik SAD-a u zvaničnoj izjavi, prenio je Klix.ba.

CNN je 31. jula pisao kako se vjeruje da Hamza bin Laden mrtav, ali to tada nije potvrđeno. Neki američki mediji navode i to kako je on ubijen još prije dvije godine.

Američki Stejt Department je nudio nagradu od milion dolara za informaciju koja će dovesti do njega.

BBC je 1. avgusta objavio informaciju o njegovoj smrti navodeći da je ubijen tokom vazduših napada. Pentagon nikada nije potvrdio ovu informaciju.