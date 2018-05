Tramp potvrdio da je porno glumici plaćeno da ćuti

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp potvrdio je da je njegov advokat platio porno glumicu Stormi Danijels da bi je spriječio da iznosi "lažne i iznuđivačke optužbe". Pri tome nije korišćen novac prikupljen za kampanju, tvrdi on.

Tramp je potvrdio da je njegov advokat Majkl Koen sklopio ugovor o povjerljivosti informacija sa porno glumicom Stormi Danijels i platio za njeno ćutanje.

"Takvi sporazumi su veoma česti među poznatim ličnostima i bogatim ljudima", napisao je Tramp na Twitteru.

"Sporazum je korišćen da se spriječe lažne i iznuđivačke optužbe koje je ona iznosila o aferi iako je prethodno potpisala detaljno pismo u kome priznaje da afere nije bilo", dodao je on.

Tramp je naglasio da za isplatu nije korišćen novac iz kampanje, što bi bilo protivno američkom zakonu.

U seriji tvitova, Tramp je rekao i da sporazum o povjerljivosti i dalje na snazi i da će biti korišćen u procesu protiv Stormi Danijels za naknadu štete.

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

Đuiljani: Tramp znao 'o načelnom dogovoru'

Po pisanju mnogih američkih medija, Denijels je ranije pričala da je spavala sa Trampom 2006. dok je biznismen već bio oženjen svojom trećom suprugom Melanijom Tramp. Predsjednik Tramp je više puta odbacio te navode.

...despite already having signed a detailed letter admitting that there was no affair. Prior to its violation by Ms. Clifford and her attorney, this was a private agreement. Money from the campaign, or campaign contributions, played no roll in this transaction. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

Tramp je prethodno porekao i da je znao za novac koji je njegov advokat platio porno-divi Danijels čije je pravo ime je Stefani Kliford. Tvrdio je da nije znao odakle je novac potekao.

Međutim, te izjave su osporene izjavom predsjedničkog advokata Rudija Đulijanija, koji je svojevremeno služio kao državni tužilac i gradonačelnik Njujorka.

Đulijani je na kablovskoj mreži "Foks" tvrdio da je isplata bila "savršeno legalna" i da je Tramp znao makar nešto o tome.

"Nije znao tačne detalje, koliko ja znam. Ali znao je o načelnom dogovoru, da će se Majkl (Koen) pobrinuti za takve stvari, isto kao što se ja brinem o takvim stvarima za moje klijente", rekao je on.

...very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

Đulijani je rekao i da je Trampov dug advokatu Majklu Koenu "prošao kroz advokatsku firmu i predsjednik je to otplatio" tokom nekoliko mjeseci. Stormi Danijels je pričala da se radi o sumi od 130.000 dolara.

(Dojče vele)