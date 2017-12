Tramp pozdravio nove sankcije Pjongjangu

NJUJORK - Američki predsjednik Donald Tramp pohvalio je danas Savjet bezbjednosti UN zbog uvođenja novih oštrijih sankcija Sjevernoj Koreji kao odgovor na probe balističkih projektila.

Tramp je u poruci objavljenoj na društvenoj mreži "Twitter" poručio da je glasanje u Savjetu bezbjednosti UN pokazalo da svijet želi mir, ne smrt.

Recolucija koju su predložile SAD obuhvata mjere smanjenja izvoza goriva u Sjevernu Koreju do 90 odsto. Tekst rezolucije usvojen je jednoglasno.

Protiv Sjeverne Koreje SAD, UN i EU ranije su uvele niz sankcija.

Američki ambasador u UN Niki Hejli istakla je da su sankcije "nedvosmislena poruka Pjongjangu da će dalje protivljenje rezolucijama samo donijeti nove kazne i izolaciju".

Ona je Sjevernu Koreju opisala kao "najtragičniji primjer zla u modernom svijetu".

The United Nations Security Council just voted 15-0 in favor of additional Sanctions on North Korea. The World wants Peace, not Death!