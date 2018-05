Tramp pozdravio odluku Pjongjanga o uništavanju poligona za nuklearno testiranje

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp pozdravio je odluku Sjeverne Koreje da uništi poligon za nuklearno testiranje i okarakterisao je to kao pametan potez.

"Sjeverna Koreja je objavila da će ugasiti i uništiti poligon za nuklearno testiranje ovog mjeseca, uoči velikog samita (između Trampa o sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una) 12. juna. Hvala vam, vema pametan i pohvalan potez", poručio je juče na Twitteru američki predsjednik.

North Korea has announced that they will dismantle Nuclear Test Site this month, ahead of the big Summit Meeting on June 12th. Thank you, a very smart and gracious gesture!