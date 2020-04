Tramp predložio čudne metode za liječenje korone i šokirao stručnjake

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp je tokom obraćanja u Bijeloj kući predložio neobične metode za liječenje korona virusa, uključujući ultraljubičasto svjetlo i ubrizgavanje sredstava za dezinfekciju.

"Pretpostavimo da napadnemo tijelo velikom količinom, bilo da se radi o UV zracima ili samo vrlo snažnim svjetlom. Mislim da su rekli da to nije provjereno, ali da će biti testirano. Pretpostavimo da ste unijeli svjetlo u tijelo, što možete da uradite ili kroz kožu ili na neki drugi način. Zvuči zanimljivo", kazao je Tramp novinarima.

Njegova izjava je uslijedila samo nekoliko minuta nakon što je Vilijam Brajan, vršilac dužnosti šefa Kabineta za nauku i tehnologiju američkog Ministarstva bezbjednosti, izjavio da su američki naučnici utvrdili da virus najbolje preživljava u zatvorenim i suvim prostorima, ali da gubi snagu kada dođe do rasta temperature i vlage, posebno ako je izložen sunčevom svjetlu.

Tramp je potom smislio još jedan tretman, ovaj put sugerišući upotrebu sredstava za dezinfekciju.

"A tu je i dezinficijens koji ga u minutu ubije. U samo jednom minutu. Postoji li neki način da to uradimo ubrizgavanjem unutra, skoro kao čišćenje? Kao što vidite, ulazi u pluća i u plućima obavlja veliki posao, pa bi bilo zanimljivo i to provjeriti. Moraćete koristiti medicinske stručnjake za to, ali meni zvuči zanimljivo", kazao je američki predsjednik te kratko dodao:

"Tako ćemo bolje znati. Ali čitav koncept svjetlosti, način na koji ubija u samo jednom minutu, prilično je moćan", rekao je Tramp.

Potom se okrenuo ljekarki Debori Birks, koordinatorki odgovora na korona virus u Bijeloj kući, i pitao je da li je ona možda čula za upotrebu svjetla ili vrućine za liječenje korona virusa.

"Ne kao lijek. Mislim, nisam se susretala sa upotrebom toplote ili svjetla", kratko je kazala ljekarka.

"Ja mislim da je to super stvar za istražiti”, zaključio je Tramp.

Ipak, mnogi stručnjaci su nakon brifinga upozorili da su ovakve izjave američkog predsjednika opasne i mogle bi dovesti do širenja dezinformacija, napominjući da bi samo udisanje sredstava za dezinfekciju moglo dovesti do bolesti i smrti.

U SAD-u je do četvrtka naveče zabilježeno više od 867.000 slučajeva korona virusa i više od 49.000 umrlih, te skoro 80.000 oporavljenih.