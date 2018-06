Tramp pročitao Kimovo pismo i saopštio: Termin za susret ponovo na snazi

VAŠINGTON - Nedjelju dana nakon objave da je odložen sastanak Donalda Trampa i Kim Džong Una u Singapuru 12. juna, termin za susret ponovo je na snazi, rekao je predsjednik SAD.

Tramp je novosti u vezi sa sastankom objavio nakon razgovora sa visokim izaslanikom Sjeverne Koreje Kim Jong Čolom u Bijeloj kući.

Dolaskom u Bijelu kuću je Kim Jong Čol, bliski saradnik sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una, postao najviši sjevernokorejski zvaničnik koji je posjetio rezidenciju predsjednika SAD u posljednjih 18 godina.

Dočekao ga je šef osoblja Bijele kuće Džon Keli, koji je Kima uveo u Bijelu kuću kako bi se sastao sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom.

Kim Jong Čol predao je Trampu lično pismo lidera Sjeverne Koreje, napisano u vrijeme kada dvije zemlje rade na tome da se održi samit njihovih lidera 12. juna u Singapuru, prenose agencije.

Tramp je rekao da je to "vrlo interesantno pismo i da bi u određenom trenutku mogao da podijeli njegov sadržaj".

Predsjednik SAD je takođe rekao da se o pitanju ljudskih prava nije diskutovalo.

Kim Jong Čol je najviši sjevernokorejski zvaničnik, koji je došao u SAD od kada je zamjenik maršala Džo Mjong Rok posjetio Vašington 2000. godine kako bi se sreo sa tadašnjim predsjednikom Bilom Klintonom.

Visoki sjevernokorejski izaslanik prethodno je razgovarao sa državnim sekretarom SAD Majkom Pompeom u Njujorku.

Pompeo je rekao da je tokom razgovora sa bivšim šefom vojne obavještajne agencije Sjeverne Koreje Kim Jong Čolom napravljen "dobar napredak" dvije strane povodom organizovanja samita lidera dvije zemlje.

On nije rekao da li je ovaj sastanak konačan uvod u samit Trampa i Kima 12. juna u Singapuru kao ni da li će odluka o tome biti donijeta pošto Tramp pročita Kimovo pismo.

