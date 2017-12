Tramp prozvao Klintona, Buša i Obamu zbog neispunjenja obećanja o Jerusalimu

Vašington - Američki predsjednik Donald Tramp u petak je objavio video snimak trojice svojih prethodnika - Bila Klintona, Džordž W. Buša i Baraka Obame - kako daju obećanja o Jerusalimu koja su kasnije iznevjerili.

"Ja sam ispunio svoje predizborno obećanje - oni nisu! - objavio je on na Twitteru, postavljajući video montažu svojih prethodnika kako bi dokazao svoju tezu.

"Tokom svojih predizbornih kampanja, i Klinton i Buš su izjavili da se zalažu za izmještanje američke ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, ali su promijenili mišljenje kada su došli na vlast.

Barak Obama nikada nije konkretno pomenuo pitanje preseljenja ambasade ali je nazvao Jerusalem "prijestonicom Izraela".

"Čim preuzmem dužnost započeću proces izmještanja američke ambasade u grad koji Izrael izabere kao svoju prijestonicu - navodi Buš u govoru u 2.000. godini, koji je izvučen iz video montaže.

Montaža se završava snimkom Trampovog govora od srijede kada je objavio zvanično američko priznanje Jerusalima kao izraelske prijestonice i odluke da tu prebaci američku ambasadu.

U svom govoru, Tramp je aludirao na nedostatak hrabrosti" onih koji su prije njega nastanjivali Bijelu kuću.

Deseci hiljada ljudi danas su protestovali u nekoliko arapskih i muslimanskih zemalja protiv Trampove odluke i u znak solidarnosti s Palestincima, prenosi AFP.

I fulfilled my campaign promise - others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ