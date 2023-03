Tramp razmišlja o osmijehu ako bude uhapšen

NJUJORK - Bivši predsjednik Amerike, Donald Tramp razmišlja treba li se smiješiti novinarskim kamerama ako ili kada bude uhapšen zbog svoje uloge u slučaju Stormi Danijels, navodi se u izvještaju.

Bivši predsjednik takođe je izrazio želju da bude vezan lisicama tokom pojavljivanja pred sudom ako ga optuži velika porota na Menhetnu, rekli su njemu bliski izvori.

Tramp je u subotu na "Truth Social" mreži objavio da bi mogao biti uhapšen, pozivajući se na "nezakonito curenje informacija" iz kancelarije okružnog tužioca na Menhetnu.

