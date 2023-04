Tramp sakupio preko četiri miliona dolara u 24 sata

VAŠINGTON - Donald Tramp prikupio je više od 4 miliona dolara za svoju predsjedničku trku 2024. godine u 24 sata nakon što je velika porota na Menhetnu podigla optužnicu protiv bivšeg američkog predsjednika zbog optužbi povezanih s plaćanjem porno zvijezdi, saopštila je njegova kancelarija.

Prema predizbornoj kampanji bivšeg predsjednika, više od 25 odsto donacija došlo je od donatora koji su prvi put dali Trampovoj kampanju, što je dodatno učvrstilo njegov status jasnog predvodnika u republikanskim predizborima.

"Ovaj nevjerovatan porast masovnih doprinosa potvrđuje da američki narod vidi optužnicu protiv predsjednika Trampa kao sramotno naoružavanje našeg pravosudnog sistema od strane tužioca kojeg finansira Soroš", stoji u saopštenju objavljenom u petak.

"S prosječnim doprinosom od samo 34 dolara, Trampovu kampanju 2024. finansira neuporediva koalicija marljivih patriota kojima je dosta donatora s posebnim interesima poput Soroša koji troše milijarde dolara kako bi uticali na naše izbore", navodi se.

Trump campaign says it raised over $4 million since indictment news pic.twitter.com/sp0Tqf78M3