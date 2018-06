Tramp salutirao sjevernokorejskom generalu

VASINGTON - Zbog snimka na kome predsjednik Amerike Donald Tramp salutira generalu Sjeverne Koreje, američki predsjednik našao se na meti kritičara koji ga optužuju zbog ukazivanja poštovanja režimu u Pjongjangu.

Video koji je objavila Sjeverna Koreja snimljen je tokom Samita u Singapuru.

Trampa optužuju da je odao počast visokom oficiru neprijateljskog režima.

​Trampovi kritičari tvrde da je pozdrav dokaz licemjerja i da je pozdravljajući sjevrnokorejskog generala oštetio Ameriku.

Pojedini ga čak optužuju i za „izdaju“.

There was outrage in some circles when President Obama saluted an American military officer while holding a coffee cup.



It stands to reason that those same critics should likely be outraged over President Trump appearing to salute a North Korean military general.