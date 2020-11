Tramp se na kratko pojavio pred novinarima

VAŠINGTON - Predsjednik SAD Donald Tramp se danas na minut pojavio na konferenciji za novinare u Bijeloj kući i nije progovorio ni riječ o izborima, prenio je sajt politico.com.

Industrijski indeks Njujorške berze Dau Džons skočio je danas za više od 500 poena, premašivši prvi put granicu od 30.000 bodova, o čemu je pričao Tramp.

"To su svete brojke. Niko nije pomislio da će ikada videti te brojke", rekao je kratko Tramp.

Predsjednik SAD nije odgovarao na pitanja novinara, a jedino što je još komentarisao je vakcina protiv korone.

"Vrlo sam uzbuđen šta se dešava na polju razvoja vakcina protiv Kovid-19. To je apsolutno nevjerovatno", rekao je Tramp.

