Tramp se nada Brenanovoj tužbi

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp napisao je na Twitteru da se nada da će bivši direktor Centralne obavještajne agencije SAD (CIA) Džon Brenan protiv njega podnijeti tužbu.

"Tada bi bilo veomo lako da dobijemo sve njegove podatke, poruke, imejlove, dokumenta, koji bi pokazali koliko je loše radio svoj posao i da je bio umiješan u rusku istragu (o mogućem miješanju u predsjedničke izbore), koju vodi specijalni savjetnik Robert Maler", napisao je Tramp na Twitteru, dodajući da Brenan neće podnijeti tužbu i da je bio najgori direktor CIA u istoriji SAD.

Brenan je u nedjelju izjavio za "NBC" da ga je kontaktiralo mnoštvo advokata i da su pričali o mogućoj tužbi, nakon što je Tramp Brenanu ukinuo pristup povjerljivim podacima.

"Ako su pristup mojim povjerljivim podacima i moja reputacija cijena da spriječimo Donalda Trampa da ovo radi i drugim ljudima, onda je to za mene niska cijena. Uradiću sve što je do mene da ovakve zloupotrebe spriječim u budućnosti. Ako to znači da idemo na suđenje, uradiću to", rekao je Brenan, prenosi AP.

Brenan, koji je služio kao direktor CIA za vrijeme mandata bivšeg predsjednika SAD Baraka Obame, dodao je da će se boriti u ime svojih kolega iz CIA i da je vrijeme da se Kongres lati politike i uradi nešto.