Tramp se neće kandidovati 2028. ukoliko izgubi na predsjedničkim izborima 5. novembra

Bivši predsednik SAD i kandidat republikanaca na predstojećim predsjedničkim izborima Donald Tramp odbacio je danas mogućnost da se kandiduje za Bijelu kuću 2028. u slučaju da izgubi izbore u novembru.

Upitan da li namjerava da se ponovo kandiduje ako izgubi 5. novembra, Tramp je rekao za televiziju "Ful mežer" da se neće ponovo kandidovati.

"Ne neću. Mislim da će to biti to. Uopšte o tome ne razmišljam", istakao je on.

Izjava je uslijedila nakon što prema nedavnoj anketi NBC njuza potpredsjednica SAD i kandidatkinja demokrata Kamala Haris, vodi pet procenata u odnosu na njega, prenio je britanski Telegraf.

Anketa je pokazala da Haris trenutno ima 49 odsto podrške glasova među registrovanim biračima, u poređenju sa 44 odsto, koliko ima Tramp.

To je značajan pomak u odnosu na julsku anketu NBC-a kada je Tramp vodio dva odsto ispred predsjednika SAD DŽozefa Bajdena, tadašnjeg demokratskog kandidata.

