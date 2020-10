Tramp se oglasio iz bolnice

Predsjednik SAD Donald Tramp oglasio se iz bolnice gdje je primljen iz predostrožnosti nakon što su se pojavili prvi simptomi virusa korona.

Iz predostrožnosti i savjeta medicinskih stručnjaka, Tramp je morao da bude smješten u bolnicu Volter Rid, a CNN tvrdi da je prvi čovjek Amerike imao "satima temperaturu".

"Ide dobro, mislim da je tako! Hvala svima. Ljubav!!!", stoji u Trampovoj objavi na Twitteru.

Poruku podrške putila mu je kćerka Ivanka Tramp.

"Ti si ratnik i pobijedićeš ovo. Volim te, tata", poručila je Ivanka na Twitteru.

Prema navodima svjetskih medija, ljekari su pored antibiotika prepisali američkom predsjedniku remdesivir, lijek koji se koristi u tretiranju virusa korona, prenosi Telegraf.rs.

Međutim, sada se postavlja pitanje šta će desiti, s obzirom na to da se u Americi za samo mjesec dana održavaju predsjednički izbori. Prema pisanju CNN-a, vijest da je Tramp pozitivan na virus korona predstavlja političku katastrofu, posebno kada već prema ocjenama nekih analitičara zaostaje u predsjedničkoj trci za protivkandidatom Džoom Bajdenom.

