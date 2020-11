Tramp se oglasio nakon preokreta u dvije države

VAŠINGTON - Donald Tramp, aktuelni američki predsjednik i kandidat na predsjedničkim izborima u SAD, oglasio se nakon što je njegov protivkandidat Džo Bajden preuzeo vođstvo u Mičigenu i Viskonsinu.

"Prošle noći sam vodio i to solidno u mnogim ključnim državama, koje vode demokrate i kontrolišu. Onda, jedna po jedna, počele su da nestaju čim su počeli da se 'prilivaju glasovi'. Veoma čudno", napisao je Tramp na Twitteru.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!