Tramp se pravda zbog likovanja na Tviteru

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp danas je na Tviteru pravdao svoju upotrebu fraze "misija ispunjena" u kontekstu nedavnih vazdušnih udara predvođenih SAD u Siriji.

"Napadi na Siriju su bili tako savršeno izvedeni, sa takvom preciznošćnu da jedino što su mediji koji šire lažne vijesti mogli da nipodaštavaju jeste moja upotreba izraza ''Misija ispunjena'', napisao je on u tvitu.

Tramp je dodao da je znao da će se oni uhvatiti za to, ali da je osjećao da "misija ispunjena" - "tako sjajan vojni termin, koji bi trebalo da se vrati i koristi često!".

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!